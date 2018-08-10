جروس: القادسية خصم مجهول للزمالك

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أنه متحمس للبداية في البطولة العربية أمام القادسية الكويتي غدا السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

مدرب الزمالك، أشار خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم ، أن لاعبي الزمالك مستعدون جيدا لمباراة الغد.. موضحا أنه ولاعبيه يحترمون المنافس . مشيرا إلى أن الفريقين لا يزالان في بداية الموسم وقد تحدث أمور غير متوقعة.

كما أشار جروس: “لا اعرف شيئا عن طريقة اللعب للقادسية وسنلعب للفوز .. ونعلم أنه فريق قوي وضم لاعبين جددا ويمتاز بالقوة البدنية وهو ما قد يزيد من صعوبة مباراة العودة .. لكن الزمالك سيخوض مباراة الغد لتكون فرصه لمعرفه كل شئ عن القادسية قبل لقاء العوده في الكويت.

وشدد جروس على أنه لابد من تحقيق نتيجة جيدة غدا كى يرتاح الفريق فى مباراة العودة.

وقال جروس: “البطولة العربية مهمة جدا وتضم العديد من الفرق الكبيرة خليجيا وافريقيا ولها مميزات كثيرة جدا ونحن سعداء بالمشاركة فيها.. موضحا أن في أوروبا الفرق تشارك في العديد من البطولات في فترة واحدة وهو ما يزيد من الاحتكاك للاعبين”.

وأكد جروس أنه ولاعبي الزمالك سيسعون لتحقيق الأفضل وتحقيق طموحات الإدارة والجماهير