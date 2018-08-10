أوضحت العديد من التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد قد تحصل على خدمات تياجو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي ريال قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع بايرن ميونخ للحصول على خدمات خط وسط ميدان الفريق البافاري في صفقة ستتراوح قيمتها بين 40 أو 50 مليون يورو.

وكان اسم لاعب برشلونة السابق ونجم الفريق البافاري الحالي، تياجو ألكانتارا قد ارتبط بالانتقال لريال مدريد خلال الفترة الماضية خاصةً في ظل التقارير التي تؤكد اقتراب رحيل نجم الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش وانتقاله إلى انتر ميلان الإيطالي.

وعلى الرغم من تأكيدات صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية مساء اليوم من أن نادي ريال مدريد لم يدخل في مفاوضات بشأن التعاقد مع تياجو، إلا أن قناة تي واي سي الأرجنتينية قد كشفت عن أن صفقة اللاعب الإسباني إلى الميرينجي قد حُسمت.

يُذكر أن ألكانتارا البالغ من العمر 27 عاماً كان قد انتقل لصفوف بايرن ميونخ في صيف 2013 قادمًا من صفوف برشلونة، حيث شارك منذ ذلك الحين في 153 مباراة بقميص الفريق البافاري في جميع المسابقات أحرز خلالهم 25 هدفاً وصنع 27 آخرين.