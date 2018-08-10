يبدو أن فريق النجمة اللبناني والذي سيلاقي الأهلي يوم الأثنين المقبل، على ستاد "الجيش" ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ32 لمنافسات البطولة العربية، لن يكون صيداً سهلاً للمارد الأحمر.

النجمة اللبناني كان قد نجح في التأهل لدور الـ 32 بعدما حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات حيث فازعلي كلا من الإفريقي التونسي وجمعية الوئام الموريتاني والفيصلي السعودي وصعد علي رأس مجموعته ليواجه الأهلي ذهابا يوم الأثنين المقبل ببرج العرب ، وسيلعبا مباراة العودة يوم 27 سبتمبر في لبنان لتحديد المتأهل للدور المقبل.

ويعد نادي النجمة أحد أقوي الفرق البنانية هجوميا حيث سجل في النسخة الماضية بالدوري اللبناني 40 هدفا خلال 22 مباراة كثاني اقوي خط هجوم بالدوري بعد نادي العهد ، وسجل الفريق 14هدفا في أخر 5 مباريات مما سيشكل خطرا نوعا ما علي دفاعات النادي الأهلي خلال لقائهما سويا.

النجمة هو أحد أكبر الأندية اللبنانية في كرة القدم، وتوج ببطولة الدوري اللبناني 8 مرات، وكأس لبنان 6 مرات وكأس النخبة اللبناني وكأس السوبر 5 مرات، وكأس الاستقلال مرتين وبطل الدورة العربية في ليبيا عام 1989.

وكان قد أكد رئيس نادي النجمة رجل الأعمال أسعد صقال في بيان صحفي أن ناديه لا يخشي مقابلة النادي الأهلي وان فريقه لديه طموحات كبيرة في هذة المواجهة خصوصًا بعد التعاقد مع الصربي بوريس بونياك، المدير الفني الجديد للفريق.