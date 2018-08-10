الخارجية السعودية: 15 ألف كندي يعيشون في «مجتمع آمن» بالمملكة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، أن 15 ألف كندي يعيشون في"مجتمع آمن" بالمملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "إن 15 ألف مواطن كندى يعيشون بالمملكة، نحترمهم ونعمل معهم، ويتمتعون بالمجتمع الآمن الذي نعيش فيه، ويعرفون حجم التطور بالمملكة وشغف المجتمع السعودي بالتنمية".

#انفوجرافيك_الخارجية | آلاف المواطنين الكنديين يعيشون بيننا في مجتمع آمن ينظر بشغف إلى التنمية والمستقبل pic.twitter.com/QT1v08nAnL — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وكانت السعودية قد استدعت يوم الأحد الماضي سفيرها لدى كندا، واعتبرت سفير الأخيرة لديها "شخصا غير مرغوب فيه". وأعلنت "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى". كما علقت الرحلات الجوية إلى تورنتو، وبرامج المنح الدراسية السعودية في كندا.

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية أنها ستوقف جميع برامج العلاج الطبي في كندا، وتحويل المرضى السعوديين إلى مستشفيات خارج البلاد.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن كندا "أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة" مشددا على ضرورة أن تفهم كندا أن "ما قامت به غير مقبول بالنسبة للمملكة والدول العربية".

وتعود الأزمة بين البلدين إلى يوم الجمعة الماضية، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قائلة إنها "قلقة للغاية" بسبب اعتقال الناشطة السعودية "سمر بدوي" وغيرها من الناشطين والناشطات الحقوقيين، ودعت السعودية إلى الإفراج عنهم.

وتحول هذا "القلق" الروتيني إزاء الوضع الحقوقي في المملكة إلى أكبر أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا عبر تاريخ علاقتهما.

ووصفت السعودية تصريحات وزيرة الخارجية الكندية بأنها "تدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للبلاد".