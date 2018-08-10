-المطربة ترتدى علم فلسطين وتؤكد: لم نشعر بالغربة فى مصر «أم الدنيا».. وتغنى «الأرض لنا»

-جمهور المهرجان يغنى مع أحمد جمال «اسألوا كتاب التاريخ»



«ليلة مصرية فلسطينية خالصة» تعبر عن مدى ارتباط الشعب الفلسطينى والمصرى الذى استمر على مدى أجيال وأجيال من الترابط والإيمان القوى بالقضية الفلسطينية.. فعلى أنغام الدبكة.. أحيت المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة وفرقتها «الفالوجا» حفلها الأول بالقاهرة وسط حضور كبير من الجمهور الذى وجد على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولى الـ 27 للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور مجدى صابر.

المطربة الفلسطينية التى ارتدت علم فلسطين وجهت كلمة لجمهور القلعة الذى استقبلها بحفاوة بالغة قالت فيها: «مساء الخير عليكم مصريين وفلسطينيين اللى نورونا اليوم فى الحفل.. إحنا اليوم جينا من كل مكان فى فلسطين، لكى نقدم فن أجدادنا بنكهة ستى الفلسطينية وستى المصرية، ولنحافظ على تراثنا العربى».

ثم واصلت أبو آمنة حفلها الساهر بمجموعة من أغانى التراث، حيث بدأت بصحبة فرقتها التى تكون من جدات فلسطينيات بأغنية «يا ستى»، و«الأرض لنا»، و«على دلعونا»، و«راجع ع بلادى» إهداء لأهل غزة، والتى تفاعل معها بحرارة جمهور المحكى، وهتف لفلسطين وللفرقة لما قدموه من لوحات فنية وتراث فلسطينى نال الإعجاب.

وواصلت أبو آمنة حفلها الذى استمر لمدة ساعتين أغنيات من التراث الفلسطينى والمصرى «قلبى وروحى فداك»، و«فوق النخل»، و«هلالاليا»، و«طلعت يا محلى نورها»، و«يا مسهرنى» لكوكب الشرق أم كلثوم، و«نسم علينا الهوا» لفيروز، و«يا ترى» للفنانة فتحية أحمد.

وعقب ذلك احتفل الجمهور مع دلال أبو آمنة بعيد ميلادها الذى وافق 9 أغسطس، ثم التقطت مع جمهورها صورا تذكارية فى نهاية الحفل.

الحفل حضره عدد كبير من الجاليات الفلسطينية المقيمة بمصر، بالإضافة لوفد من السفارة الفلسطينية أمثال نائب السفير الفلسطينى لينا جراح، وناجى الناجى المستشار الثقافى والإعلامى لسفارة فلسطين، والكاتبة أميرة سيد مكاوى نجلة الراحل سيد مكاوى.

المطربة الفلسطينية وجهت الشكر لوزيرة الثقافة والسفارة الفلسطينية على رعايتها للفرقة وعلى الاستقبال الحافل وخاصة من الجمهور المصرى الذواق والعاشق للفن.

كما أعربت عن مدى سعادتها بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية فى حفلها الأول بمصر وقالت: مصر صاحبة ريادة ورصيد فنى وإرث موسيقى ضخم، بالإضافة إلى مؤسساتها الموسيقية العريقة، وعلى رأس تلك المؤسسات دار الأوبرا المصرية العريقة التى قادت استمرارية الأصالة الموسيقية.

وتابعت آمنة: سعيدة بتواجدى الأول بالقاهرة والوقوف أمام الجمهور المصرى العظيم، فلم نشعر بالغربة فى مصر «أم الدنيا»، ويستحضرنى فى روح العائلة الفلسطينية من خلال جلسات النساء وأغانيهن القديمة.

فيما أكدت وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم على اعتزازها بالتمثيل الدولى الأول لفلسطين فى مهرجان القلعة، واستحضار روح العائلة الفلسطينية على يد الجدات الفلسطينيات، المكون منهم مشروع «ياستى»، ووصفتهم بأنهن مناضلات بفنهن لإحياء التراث الفلسطينى.

الجدير بالذكر أن حفل المطربة الفلسطينية قد أثار جدلا قبل إقامته، حيث كانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أثارت الجدل، بعد نشرها لصورة دلال أبو آمنة وعلق عليها «تحيى المطربة العربية الإسرائيلية دلال أبو آمنة حفلا بدار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة، ابو آمنة فنانة موهوبة وشهيرة فى إسرائيل ومحبوبة فى الأوساط العربية واليهودية وتتميز بقدرتها على غناء أغانى أم كلثوم. نأمل ان نرى المزيد من التعاون الثقافى مستقبلا.

وهو ما دفع الفنانة دلال أبو آمنة للرد عبر حسابها الشخصى على «فيس بوك» قائلة: سعدنا بلقاء سفيرنا الفلسطينى بالقاهرة وطاقم سفارتنا الفلسطينية هناك، والذى استقبلنا استقبالا رائعا تبادلنا فيه أطراف الحديث مع السفير دياب اللوح حول أهمية مشروع «يا ستى» فى نقل تراث الجدات الفلسطينيات ونشر رسالة الشعب الفلسطينى فى العالم أجمع.

وتابعت، «جئنا إلى القاهرة فلسطينيون صامدون على أرضنا نحمل الهم الفلسطينى ونرفع الصوت الفلسطينى عاليا. هذه هويتنا وهذه قضيتنا التى لن نتخلى عنها «شاء من شاء وأبى من أبى».

وفى السياق ذاته أحيا المطرب أحمد جمال الجزء الثانى من حفل الليلة الثامنة لمهرجان محكى القلعة وسط تفاعل من الجمهور، حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه الجديدة إلى جانب أغانى الزمن الجميل لكبار المطربين.

جمال بدأ حفله بأغنية «اضحكى»، و«أهواك»، و«ما تفوتنيش أنا وحدى»، و«أمانة عليك»، و«فقدتك»، و«آخر ميعاد»، و«دير بالك» و«يلا نعيش»، و«خط الحياة»، و«اللى يقولك بحبك»، وموال «اسألوا كتاب التاريخ».