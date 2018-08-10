«اتصالات النواب»: قانون حماية البيانات سيساهم في جذب الاستثمارات

قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات ينتظر تمريره إلى مجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم مناقشته في مجلس النواب، كي يتم إصداره بشكل رسمي.



وأضاف «السعيد»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس، أن هذا القانون يساهم في جذب الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمراكز البيانات، مستطردًا أنه سيخلق أنواعًا جديدة من فرص العمل لم تكن متوفرة من قبل في مصر.



وذكر أن هذا القانون سيعمل على رفع المؤشرات المصرية في حقوق الإنسان، متابعًا: «لدينا قصور في حقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وهذا القانون سيرفع من مؤشراتنا في هذه الشأن».



في السياق ذاته، قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، خلال لقائه مع الفضائية نفسها، إن القانون يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم وحماية حقوق المواطنين في بياناتهم الشخصية، وليس تأمينها، متابعًا: «تأمين البيانات جزء من المسألة، وسرية البيانات مش داخل نطاق القانون بتاعنا».



