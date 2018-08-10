والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأمريكية

حصل والدا السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، على الجنسية الأمريكية بموجب ما يسمى بـ «قواعد الهجرة المتسلسلة»، التي سبق أن انتقدها ترامب في كثير من الأحيان.

وأدى والدا ميلانيا المولودان في سلوفينيا، فيكتور وأماليا كنافس، القسم في نيويورك، حسبما ذكر محاميهما مايكل ويلدز، مشيرًا إلى أنهما لم يتلقيا أي معاملة تفضيلية.

وردًا على سؤال من صحيفة «نيويورك تايمز» إذا كان الزوجان قد أصبحا مواطنين من خلال «الهجرة المتسلسلة»، أجاب «ويلدز» قائلاً: «أفترض ذلك».

يشار إلى، أن «ترامب» كثيرًا ما انتقد هذه العملية التي بموجبها يمكن للمقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني رعاية عملية قبول أفراد أسرهم وغيرهم في مساع منحهم الجنسية.