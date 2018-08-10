منتخب ناشئات السلة يخسر من رواندا في أمم إفريقيا بموزمبيق

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خسر المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 عاما أمام منتخب رواندا بنتيجة 46-37 مساء اليوم الجمعة في أولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمدينة مابوتو بموزمبيق خلال الفترة من 10 إلى 19 أغسطس الجاري.

إنتهت الفترة الأولى بتقدم موزمبيق بنتيجة 17-6 ثم الفترة الثانية 20-21 والفترة الثالثة 32-24 ثم الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 46-37.

وتألقت مايا فاروق في اللقاء حيث سجلت أكبر عدد من النقاط برصيد 17 نقطة، و11 ريباوند و1 صناعة للنقاط و2 خطف للكرة.

تضم قائمة المنتخب 12 لاعبة هن "ريم حسام الدين - سما عمر - رانيا محمد - هنا رامي - جنا هيثم - ريم على طلعت - نورهان خالد - حبيبة حاتم - مايا فاروق - ندى ياسر - نهى الأحمدي - هدى علاء".

ويقود الفريق وائل الدياسطي مديرا فنيا وأحمد إبراهيم وكريم فتحي مدربا مساعدا وأحمد رفعت مخطط أحمال ومريم مرسال طبيبة الفريق و آلاء خالد وآلاء مصطفى إداريين، فيما يشرف على النواحي الإدارية للبعثة إيهاب محسن عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

ويلعب المنتخب في المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر في الرابعة إلا ربع مساء يوم الأحد المقبل.

وتلعب ناشئات السلة ضمن المجموعة الأولى بالبطولة التي تضم موزمبيق ورواندا والرأس الأخضر.