قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدين العام من الأمور الضاغطة والتحديات الصعبة على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة لسداد الديون.

وأضاف «إبراهيم»، في لقائه ببرنامج «كلام في فلوس»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن العجز ينخفض بشكل مقبول في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية في الوقت الحالي، متابعًا: «سعر الصرف والفائدة والنفط ضاغط على الاقتصاد والعجلة في التعامل معه في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية تعرقل مسيرة الإصلاح».

وأشار إلى تكلفة خدمة عبء الدين التي تتجاوز 541 مليار جنيه في الموازنة، مضيفًا أن التعامل مع خطة الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى الحيطة والحذر في التنفيذ.

وتابع أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي انقذت مصر من الانهيار، وبالرغم من العجز الكبير في الموازنة إلا أنه بشهد انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.