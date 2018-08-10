-رئيس بعثة حج القرعة ومسئولو «الأوقاف» يلتقون ضيوف الرحمن للتعريف بالمناسك.. ومجاهد: إجراء غسيل كلوى لـ 13حالة بالمستشفيات السعودية



غادر 1640 حاجا من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة من مطارى القاهرة وبرج العرب، اليوم، وتم تسكينهم فى الفنادق التى تم تأجيرها من قبل وزارة الداخلية، واستقبل ضباط وزارة الداخلية والشئون الإدارية الحجاج من المطار جدة لإنهاء إجراءات الوصول وتم تسكينهم فى الغرف المخصصة لهم.

وعقد رئيس بعثة حج القرعة اللواء عمرو لطفى، وأحد مسئولى وزارة الأوقاف للتعريف بمناسك الحج والمندوبين الذين سيرافقون الحجاج فى المناسك والتجمعات، كما تم تسليم جميع الحجاج إسورة المعلومات الخاصة بهم وبها البيانات الخاصة بكل حاج.

وقال مصدر أمنى: إن الحاج الذى وصل إلى المدينة المنورة من المقرر أن يمكث فيها 5 أيام و4 ليالٍ ثم يتجه إلى مكة المكرمة بواسطة الأتوبيسات الحديثة المكيفة المزودة بخدمات «الواى فاى» والتى تم التعاقد عليها لراحة الحاج المصرى، فضلا عن توفير حافلات من الفنادق البعيدة نسبيا عن الحرم المكى خاصة الحجاج من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المصدر أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال بعثتها الطبية بإنشاء عيادات فى فنادق الحجاج المصريين الـ 20 فى مكة على مدى اليوم لخدمة الحجاج كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف بتعيين واعظ بكل فندق لعقد ندوات وشرح المناسك يوميا.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى اليوم الجمعة، 13012 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 11793 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1219 حالة فى المدينة المنورة، بينما دخلت 28 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 10 حالات بعد تمام شفائها، وما زال 18 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار متحدث الوزارة خالد مجاهد، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 13حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالى 29 غسلة كلوية، لافتا إلى أن الفريق الطبى توجه مباشرة إلى جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد مجاهد عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندوات للتوعية بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

يذكر أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بين الحجاج المصريين، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم، وفاة خامس حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ويدعى رمضان عبدالستار أبو الخير جداوى، من محافظة الفيوم، يبلغ من العمر 66 عاما، يتبع حج القرعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحاج توفى نتيجة غيبوبة كبدية، وذلك فى مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، لافتة إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغا بالوفاة، وتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

ومن المقرر أن تغادر، اليوم السبت، من القاهرة آخر رحلات الحج البرى الذين يبلغ عددهم 12 ألف حاج متوجهة إلى ميناء نوبيع ثم استكمال الرحلة إلى الأراضى المقدسة واستعدت جميع المنافذ البرية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

من جانبها بدأت لجان وزارة السياحة المتواجدة بالسعودية وعددها «10» لجان فضلاعن لجنتين آخرتين بمينائى نويبع والعقبة فى استقبال الحجاج وتسكينهم وحل جميع الأزمات التى تواجههم.