‎حمودي و محسن ينتظمان في تدريبات الأهلي

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انتظم أحمد حمودي و صلاح محسن ؛ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

‎وعاد حمودي للمشاركة في التدريبات بعد غيابه عنها أمس؛ بسبب شكواه من التهابات في الزور وارتفاع في درجة الحرارة.

‎وشارك حمودي في التدريبات البدنية المكثفة التي خضع لها اللاعبون؛ استعدادا لمواجهة فريق النجمة اللبناني في البطولة العربية.

‎ بينما انتظم صلاح محسن مهاجم الأهلي، في التدريب بشكل طبيعي بعدما اشتكى من إجهاد عضلي خلال مران الفريق أمس، وخرج برفقة الدكتور خالد محمود؛ للخضوع لفحص طبي.

ويتدرب الفريق؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق النجمة اللبناني المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ٣٢ من البطولة العربية.