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شتورم جراتس يعتذر عن تسبب جماهيره في إصابة دامية لحكم مباراته أمام آيك

د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 1:19 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 1:19 م

تقدم نادي شتورم جراتس النمساوي بالاعتذار إثر تعرض حكم مساعد لإصابة دامية خلال مشاركته في تحكيم مباراة الفريق أمام آيك لارناكا القبرصي أمس الخميس في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم،وذلك إثر قذفه بكوب من المدرجات.

وذكر نادي شتورم جراتس"هذا السلوك من قبل المشجع في مباراة الدوري الأوروبي ليس مقبولا على الإطلاق. فهذا التصرف يسيء إلى كرة القدم وكذلك إلى سمعة نادينا."

وأظهرت التسجيلات التليفزيونية قيام مشجع في المدرجات بإلقاء المقذوفات إلى أرضية الملعب ، وقد أصيب المدرب المساعد السويدي فريدريك كلايفر الذي سقط أرضا والدم ينزف من رأسه.

وذكر النادي النمساوي أنه جرى إلقاء القبض على المشجع تمهيدا لاتخاذ إجراءات ضده.

وكانت المباراة قد توقفت إثر إصابة كلايفر ثم استأنف اللعب وقد حل مكانه الحكم الرابع.

وانتهت المباراة بفوز الفريق القبرصي 2 / صفر ، ويتجدد اللقاء بين الفريقين إيابا في 16 أغسطس الجاري.


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