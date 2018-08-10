واصلت البورصة المصرية مكاسبها خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لتربح نحو 4ر5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر885 مليار جنيه مقارنة 3ر880 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 6ر0%.



وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفع بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 74ر0% ليبلغ مستوى 15924 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 8ر0% ليبلغ مستوى 754 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نحو 58ر0% ليبلغ مستوى 1954 نقطة، وبالنسبة لمؤشر (إيجي إكس 20) متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 95ر0% ليغلق عند مستوى 15871 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 7ر4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 025ر1 مليار ورقة منفذة على 107 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9ر4 مليار جنيه وكمية تداول 847 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.



وفيما يتعلق ببورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 1ر3 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 9ر3 مليون ورقة منفذة على 377 عملية خلال الأسبوع.



ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 91ر71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 09ر28% خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، أوضح التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 18ر78% من إجمالي تعاملات السوق، في حين استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 55ر16% والعرب على 28ر5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 33ر439 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 85ر77 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 179ر11 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، في حين سجل العرب صافي شراء 71ر238 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 53ر53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47ر46%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 38ر108 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وفي سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 273ر1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 229ر1 مليون سند تقريبا.