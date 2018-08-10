الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة الكونغو فى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، استعداد المنظمة الدولية لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وذات مصداقية، تؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة.

ورحب جوتيريش بنشر "القائمة المؤقتة لمرشحي الرئاسة الطموحين من قبل اللجنة الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه "بعد نشر القائمة المؤقتة للمرشحين الطموحين لمنصب الرئاسة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة في 8 أغسطس الجاري، أرحب بقرار الرئيس جوزيف كابيلا بالالتزام ، كما ذكر، بالدستور، كما أرحب أيضا بالتقدم المستمر نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الكونغو 23 ديسمبر المقبل".

وأكد جوتيريش في بيانه الذي أصدره نائب المتحدث الرسمي باسمه فرحان حق، على "استعداد الأمم المتحدة لمواصلة العمل مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة".

وأمس الأول أعلن وزير الإعلام الكونغولي، لامبرت ميندي، في مؤتمر صحفي، أن رئيس الجمهورية جوزيف كابيلا قرر دعم وزير الداخلية السابق ايمانويل رامازاني شاداري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتولي كابيلا ( 47 عامًا) مقاليد الحكم في بلاده عام 2001 خلفًا لوالده لوران ديزيريه كابيلا الذي قتل على يد حارسه الشخصي.