تعرف علي تشكيل يونايتد وليستر في افتتاحية الدوري الانجليزي

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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيلته التي ستلعب بعد قليل أمام ليستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد الفرنسي بول بوجبا بشكل أساسي، وحمل شارة القيادة في محاولة من إدارة يونايتد بإقناعه بالبقاء في الفريق، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمي: ديفيد دي خيا

خط الدفاع : دراميان، بايلي، لينديلوف، لوك شو

خط الوسط : بوجبا، فريد، بيريرا

خط الهجوم : سانشيز، راشفورد، ماتا

على الجانب الآخر، قرر الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر الاعتماد على الإنجليزي هاري ماجواير في خط الدفاع، والذي كان مطلوبا بقوة من يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمي : شمايكل

خط الدفاع : أمارتي ، مورجن، ماجواير، شيويل

خط الوسط : ديندي، سيلفا، جراي، ماديسون

خط الهجوم : إينيهاتشو ، ريكاردو