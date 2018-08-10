منتخب رفع الأثقال يطير لموريشيوس لخوض البطولة الإفريقية

تغادر فجر غدا السبت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى موريشيوس لخوض منافسات البطولة الإفريقية المقامة في الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري بـ4 لاعبين بواقع 3 لاعبين ولاعبة.

ويضم المنتخب 4 لاعبين هم أحمد عادل (77 كجم)، محمد محمود سليم (94 كجم)، أحمد طلبة (105 كجم)، حليمة عبد العظيم (+90 كجم)، ويقود الفريق كلا من المدربين محمد عيسى وعبد الباري.

وأوضح محمد موسى الديب المدير الفني للمنتخب أن الجهاز الفني قرر خوض منافسات البطولة الإفريقية بعدد قليل من اللاعبين، وتم اختيار اللاعبين الواعدين بغرض تجربتهم و إتاحة الفرصة لهم بعد أن تفوقوا خلال الفترة الماضية.

ويتواجد المنتخب حاليا في معسكره المغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادًا لبطولة العالم للكبار المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل في تركمنستان.