إصابة 4 من أسرة واحدة أثر تناولهم وجبة خضار بدمنهور

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور من مستشفى كفر الدوار الشاملة بوصول كلاً من (حميد - م -ع)، 36 سنة، وزوجته (نهى - ع - ا)، 30 سنة ربة منزل (عمرو)، 10 سنوات (محمد)، 13 سنة (نجليهما)، جميعهم مقيمين قرية سنهور، دائرة المركز مصابين بإعياء وقئ، وحالتهم مستقره.

تم حجزهم تحت الملاحظة، وبسؤالهم قرروا أنه عقب تناولهم مساء أمس وجبة طعام (خضار) مُعد بالمنزل شعروا بحالة إعياء وآلام بالبطن وقئ، وتم نقلهم للمستشفى، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك·

تحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة.