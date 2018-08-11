ماهي العقارات التى لا تخضع للضريبة؟ رئيسة «الضرائب العقارية» تجيب

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، عن العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية وفقًا للمادة 11 من القانون، قائلة إن الوحدات التي تمتلكها الدولة لا تخضع للضرائب.

وأوضحت «حسين»، في لقائها ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الوحدات التي تملكها الدولة سواء كانت ذات ملكية نفع عام أو خاص لا تخضع لقانون الضريبة العقارية إلا في حالة انتقال الملكية للجمهور، معقبة: «الوزارات والهيئات الحكومية غير خاضعة للضريبة».

وأضافت أن العقارات الخاصة التي صدر لها قرار من الدولة بنزع ملكيتها لا تخضع للضرائب، بالإضافة للمنازل التي تقع بجوار وداخل المقابر.

وتابعت: «إعفاء مستخدم المسكن الشخصي الذي يصل إلى 2 مليون جنيه كقيمة سوقية قبل تاريخ 1/7/2013 أو القيمة الإيجارية المقدرة في حدود 24 ألف جنيه، من الضرائب العقارية».