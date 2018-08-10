لأول مرة فرصة للفتيات للعمل كواعظات في أوقاف شمال سيناء

أتاحت وزارة الأوقاف، لأول مرة للفتيات للعمل كواعضات في مراكز محافظة شمال سيناء، وذلك من خلال الدراسة.

جاء ذلك من خلال إعلان مديرية أوقاف شمال سيناء، عن افتتاح عدد من المراكز الثقافية للعام الدراسي 2018 _ 2019 بمدن العريش والحسنة وبئر العبد.

وحددت مديرية الأوقاف شروط التقدم للدراسة، ومنها أن يكون الدارس على مؤهل عالي أو متوسط من الجنسين، على أن تكون الدراسة لمدة 3 أيام أسبوعيًا لمدة عامين، ويتم التقديم في ديوان المديرية بضاحية السلام في العريش.

ويدرس الطلاب والطالبات، خلال الدراسة في تخصصات علوم الثقافة الإسلامية، والعربية بالمنهج الوسطي الأزهري الحنيف، مما يؤهل الخريجين للعمل بمديريات الأوقاف والأزهر الشريف خطباء مساجد وواعظات.