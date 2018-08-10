أعلن العضو البارز في مجلس الشيوخ الباكستاني فيصل جافيد أن رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني، عمران خان، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء يوم /السبت/ الموافق 18 أغسطس الجاري.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة عن مصادر رسمية قولها إن رئيس البلاد، ممنون حسين، قام بتأجيل سفره إلى خارج البلاد للإشراف على أداء قسم خان، كما أنه دعا البرلمان لعقد جلسة يوم /الإثنين/ المقبل للإشراف على أداء قسم الأعضاء المنتخبين حديثًا لتولي مناصبهم مشرعين بمجلس النواب، وسيتبعها انتخاب رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان.

وكان عمران خان قد بدأ بمشاورات تشكيل الحكومة بعد فوز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (115 مقعدًا من أصل 272) خلال الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي وهو ما يقل عن 137 مقعدا المطلوبة لتحقيق النصاب القانوني لتشكيل حكومة أغلبية.