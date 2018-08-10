النائبة شيرين فراج: مصر استوردت قمامة بـ15 مليار جنيه العام الماضي

قالت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، والتي تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، بخصوص زيادة فاتورة استيراد مصر للمخلفات، إن مصر تستورد نفايات مفصولة من الخارج لاستخدامها في مصانع التدوير، موضحة أن حجم استيراد النفايات خلال العام الماضي بلغ حوالي 15 مليار جنيه.



وأضافت «فراج»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن العام الماضي شهد قرارات من وزيري الصناعة والبيئة السابقين، بالسماح بدخول بعض النفايات الجديدة، والتي تحمل قدرًا من الخطورة، متابعة: «كان بيتم استيراد حوالي 60 نوعًا، أضافوا إليهم بعض الأنواع الخطرة».



وأوضحت أن مصر لديها ثروة تتمثل في إمكانية استخدام القمامة والنفايات وفصلها، وبالتالي تلبية احتياجات مصانع التدوير منها، مضيفة أن طريقة التعامل مع القمامة تجري بصورة سيئة تؤدي إلى انتشار الأمراض.



وأشارت إلى ضرورة النظر إلى الجانب الاقتصادي للقمامة، متابعة: «بنتخلص من القمامة بصورة غير آمنة وغير صحية، وبنفقد العائد الاقتصادي ليها، وبنخسر العملة الصعبة نتيجة الاستيراد».



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذه القضية رعاية كبيرة، للاهتمام بالعائد الاقتصادي للقمامة، مستطردة أنها تنتظر الرد من مجلس الوزراء، بشأن الحل الفعلي لهذه الأزمة.



