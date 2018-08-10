كندا تستعين بخبرة ألمانيا والسويد لحل خلافها مع السعودية

كشف مصدر في الحكومة الكندية، أمس الخميس، أن اوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية للحصول على مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا والسويد لحل خلافها مع السعودية عبر الاستفادة من خبرتهما في تسوية خلافات سابقة مع الرياض.

وقال المسؤول البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للحساسية الدبلوماسية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تحدثت مع نظيرها الألمانى هيكو ماس ونظيرتها السويدية مارجو والستروم.

وكانت السعودية قد دخلت في خلافات مع ألمانيا والسويد في السابق بسبب انتقادهما لاوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وأوضح المسؤول أن فريلاند سعت لمعرفة كيف حل هذان البلدان خلافهما مع السعودية وطلبت منهما الدعم. كما خططت اوتاوا للاتصال بالامارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتان تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.

واكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء انه يرفض الاعتذار من السعودية مشددا على عزم بلاده الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم بعد ساعات على تهديد الرياض باتخاذ تدابير عقابية.

وقد أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن "كندا ارتكبت خطأ كبيرا. وعلى الخطأ أن يصحح وتعلم كندا ما عليها القيام به".

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا ينوي الاعتذار أجاب ترودو بطريقة غير مباشرة بالنفي. وصرح خلال مؤتمر صحفي في مونتريال الاربعاء "يتوقع الكنديون من حكومتنا أن تتكلم بوضوح وصرامة وتهذيب عن ضرورة احترام حقوق الإنسان في كندا وفي العالم وسنواصل ذلك".

ويزداد التوتر بين كندا والسعودية منذ الاثنين عندما طردت الرياض السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمدت العلاقات التجارية والاستثمارات، ردا على مطالبة كندا للمملكة بالإفراج الفوري عن نشطاء حقوقيين.