ساهمت ركلة الجزاء التي احتسبها جهاد جرشة الحكم الدولي، خلال إدارته مباراة نفط العراقي والصفاقسي في تعادل قاتل للفريق التونسي 1 - 1 في المباراة التي اقيمت ضمن ذهاب دور ال32 في البطولة العربية.

تقدم النفط بهدف أول عن طريق لاعبه مازن فياض في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول ،وقبل نهاية المباراة وتحديًا في الدقيقة 89، احتسب جهاد جريشة ركلة جزاء صحيحة لصالح الصفاقسي احرزها حمزة المثلوثي بنجاح.

ومن المقرران يلتقي الفريقن فى لقاء الإياب على ملعب الطيب المهرى بمدينة صفاقص التونسية لحسم بطاقة دور الـ16.

جدير بالذكر أن جهاد جريشة كان شارك في نهائيات كأس العالم 2018 ، وتم تكليفة بإدارة مباراة إنجلترا وبنما و التي انتهت لصالح انجلترا 6-1 .