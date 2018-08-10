المبعوث الأممي يحث أطراف الصراع في اليمن على المشاركة بمفاوضات جنيف

عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، مساء الخميس، عن أمله بمشاركة جميع أطراف الصراع في اليمن، بشكل فعال في العملية السياسية بما في ذلك المشاورات المقرر إجراؤها بجنيف في سبتمبر المقبل.



وقال جريفيث، في بيان نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "صدمت بشدة من المأساة المروعة التي أودت بحياة كثير من الأبرياء في محافظة صعدة، شمالي اليمن، بما فيهم أطفال دون سن الخامسة عشر".



وأضاف، "ما حدث اليوم يجب أن يحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لإنهاء النزاع المسلح، وذلك من خلال حوار يمني شامل".



وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح علي القحوم، القيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "أن استمرار ارتكاب الجرائم من قبل العدوان (قوات التحالف العربي)، مؤشر خطير لافشال المفاوضات التي يسعى لها المبعوث الأممي، وإغلاق الأبواب أمام أي حلول للسلام كما كانت سابقا في كل جولة تعقدها الأمم المتحدة".