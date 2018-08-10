‎تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الأهلى بمران اليوم

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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة للتدريبات البدنية المكثفة للاعبي الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق النجمة اللبناني في البطولة العربية.

‎وخضع مجموعة من اللاعبين لتدريبات جري مكثف في مضمار ملعب مختار التتش، ضمن برنامج الأحمال البدنية؛ لتجهيز الجميع للمباريات القادمة.

‎وشملت المجموعة كلا من: أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد أزارو، وناصر ماهر ووليد سليمان، وسعد سمير وأحمد حمودي، وساليف كوليبالي وعلي معلول، وميدو جابر وهشام محمد.

ويتدرب الفريق؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق النجمة اللبناني المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ٣٢ من البطولة العربية.