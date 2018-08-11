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قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لمركز شباب الحرمين بالاسكندرية، في اطار جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وتعرف وزير الشباب والرياضة على امكانات المركز من ملاعب لكرة السلة وكرة القدم وصالة للالعاب الرياضية، بالاضافة الى تفقد المبنى الجديد لصالة الالعاب الرياضية المتعددة وقاعة المؤتمرات والمناسبات.

وتفقد الدكتور اشرف صبحي معرض نادى الفتاة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، وتعرف على منتجاته الجلدية والمشغولات اليدوية.

وافتتح وزير الشباب والرياضة صالة المنازلات بالمركز، مشيداً بالجداريات التي تعبر عن مدى الولاء والانتماء لمصر وبالعروض الكشفية التي شهدها خلال تفقده للمركز وبالانشطة التي يقدمها المركز للنشء والشباب من مختلف الاعمار والشرائح.

يأتي هذا في إطار سعى وزير الشباب والرياضة الى تحويل مراكز الشباب لمراكز لخدمة المجتمع، وكذلك الاستعداد للمشاركة في مسابقة " إبداع مراكز الشباب".

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد قام بجولة تفقدية وزيارة ميدانية بمحافظة الاسكندرية، بدأها بمارثون للجري وركوب الدرجات رافقه خلالها الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، ثم قام بزيارة ستاد الاسكندرية، والنادي الأوليمبي،ونادي أصحاب الجياد والصيد والاتحاد السكندري.