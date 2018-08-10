كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادت الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الوزارة أعدت خطة محكمة لاستقبال العيد.

وقال متحدث «التموين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إنه سيتم ضخ ما يقرب من 8000 رأس من الماشية لبيعها بسعر 85 جنيهًا للكيلو، و1225 طن لحمة مجمدة بسعر 45 جنيهًا للكيلو، و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى ضخ لحوم مبردة بسعر 90 جنيهًا، وخراف حية بسعر 62 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الوزارة، ومديريات التموين، للمرور على كل الأنشطة التموينية خلال فترة العيد، من مستودعات البوتاجاز والدقيق، المخازن والمطاحن، فروع شركات الجملة، الأسواق والمحلات العامة، متابعًا أن الغرف ستتلقي شكاوى المواطنين، وتعمل على حلها بشكل عاجل.