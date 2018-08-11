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فيديو.. وزيرة الهجرة تعلن عن إنشاء جمعية «مصر تستطيع»

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 11:05 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 11:05 م

أعلنت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تحويل سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، إلى جمعية تحمل نفس الاسم، لتكون بوتقة لكل العلماء في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أنها تواصلت مع وزارتي التعليم العالي والإنتاج الحربي، للتعاون بهذا الشأن، وحصلت على موافقتهما.

وتابعت أن وزارة الإنتاج الحربي حصلت على أكبر حصيلة من الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين، مضيفة أنها التقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمعرفة الأوراق المطلوبة لتدشين الجمعية والعمل على تجهيزها.


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