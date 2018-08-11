مورينيو: قهرنا الظروف أمام ليستر سيتي

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أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد رضاه عن فوز فريقه على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لاسيما وأن عدد من اللاعبين لم يتدرب كثيرا بسبب عودتهم المتأخرة نتيجة المشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "ليستر سيتي كان أكثر تحضيرا منا، ومع ذلك استطعنا تحقيق الانتصار، وتغلبنا على الظروف، وروح اللاعبين لعبت دورا في هذا الأمر".

يذكر أن يونايتد بات أكثر فريق في تاريخ الدوري الممتاز تحقيقا للانتصارات في الجولات الافتتاحية من المسابقة برصيد 18 انتصارا.