طالبان تهاجم عاصمة إقليم غازني الأفغاني وتسقط عددا من القتلى

قال متحدث باسم مجلس إقليم غازني الأفغاني، اليوم الجمعة، إن قوات من طالبان هاجمت عاصمة الإقليم، مما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من الجنود.



وأضاف المتحدث، ناصر أحمد فكيري، إن قوات طالبان هاجمت مدينة غازني (150 كيلومترا جنوب غربي كابول) من عدة جهات. وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان ترتفع فوق المدينة.



وقال إن القوات الحكومية تمكنت من صد المهاجمين لكن المعارك مستمرة حول غازني.



وتدهور الوضع الأمني في الإقليم خلال الشهر الماضي.



ووفقًا لمنظمة "أفغانستان أناليستس نتوورك" البحثية، فإن حركة طالبان تسيطر على الإقليم باستثناء عاصمته.