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فيديو.. محمود سعد: «محمود درويش» وضع لبنة عظيمة في الحياة

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 11:49 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 11:49 م

قال الإعلامي محمود سعد، إن الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، كان واحدًا من الرجال الذين وهبوا حياتهم ليقدموا معان كثيرة، ويحافظوا على أشياء فلتت من البشر في زحام الحياة.

وأضاف «سعد»، خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، «كلما عدت إلى أشعاره تجد كل الأشياء الهامة في الحياة، تجد كل الهمة والحزن والأمل والشجى والشجن والوله».

وتابع أن «درويش» رحل عن العالم عن 67 عامًا، خلال إجراءه جراحة بالقلب، ودُفن في مقبرة بجوار قصر الثقافة في رام الله، الذي سمي فيما بعد بـ«قصر ثقافة رام الله محمود درويش»، واصفًا إياه بأنه من الناس التي وضعت لبنة عظيمة في الحياة.

وتحل غدًا السبت، الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر محمود درويش، الذي يعد أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب والعالميين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن.


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