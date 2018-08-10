غادة والي: تفعيل حركة التعاونيات يزيد من إسهامها في الاقتصاد المصري

اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بممثلى الاتحاد العام للتعاونيات وذلك فى إطار الإعداد للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون والذى تم تشكيله استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لطلب الاتحاد العام للتعاونيات.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم فقد أكدت غادة والى خلال الاجتماع على دعمها الكامل للجمعيات التعاونية من أجل دفع وتنشيط الحركة التعاونية وزيادة إسهامها وتأثيرها فى الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن مصر تسعى للاستفادة من التجارب الدولية فى مجال التعاونيات وخصوصا أن التعاونيات المصرية لها تاريخ طويل من العمل والتأثير فى المجتمع المصرى.

وتناول الاجتماع مناقشة جوانب الخطة الاستيراتيجية التى سيتم عرضها فى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون والذى تضمن قرار إنشاءه عضوية عدد من الوزارات ورؤساء الاتحاد التعاونية وعدد من الخبراء وأمانة فنية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى على أن يرأس المجلس السيد رئيس مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع ضرورة وضع مقترح لقانون التعاونيات الموحد لضمان وجود أطر قانونية لتفعيل عمل التعاونيات ومناقشة دور كل اتحاد من الاتحادات التعاونية والتى تضم أكثر من 12 ألف جمعية تعاونية.

كما تناول الاجتماع مناقشة عقد مؤتمر محلى لإعادة تعريف المجتمع بدور الجمعيات التعاونية يعقبه مؤتمر دولي لتفعيل دور مصر في الحلف الدولي التعاوني و دفع التعاون الافريقي في مجال التعاونيات.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والدكتور سعد نصار عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية.