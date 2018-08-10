وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي أصحاب الجياد والصيد بالاسكندرية

قام عصر اليوم الجمعة أشرف صبحي بجولة تفقدية، زار خلالها نادي أصحاب الجياد ونادي الصيد المصري بالاسكندرية.

وبدأ.. "وزير الشباب والرياضة" جولته التفقدية بزيارة لنادي أصحاب الجياد، والذي تفقد فيه كافة منشآت النادي، حيث كان في إستقباله أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس سيد سمرة.

واطلع.. "الدكتور أشرف صبحي " على الخطة التطويرية للنادي، حيث أعرب عن سعادته بعدد الانشطة التي تمارس داخل النادي، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال خطتها للتواصل المستمر مع جميع الاندية الرياضية وتوسيع قاعدة الإستثمار فيها والتي ستنعكس بالايجاب على توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية.

وعقب إنتهاء جولته عقد وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا داخل النادي، حيث إستمع لأسئلة الصحفيين، حيث أثنى على دور الاعلام الرياضي الهادف الذي يعتبر أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، مشيرا الى أن الاعلام شريك أساسي في نجاح المنظومة الرياضية.

ودعا.. "وزير الشباب والرياضة" الإعلام الرياضي الي دعم الابطال الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية الفردية والجماعية، مشيرا الى أن الدعم الاعلامي لهؤلاء الابطال سيكون له عظيم الأثر في تحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات التي يشاركون فيها.

وفي سياق متصل قام الدكتور أشرف صبحي بزيارة لنادي الصيد المصري بالأسكندرية، تفقد خلالها عدد من المنشآت والملاعب داخل النادي ومنها " ملعب الرماية، ملعب متعدد الاغراض، وملعب التنس الارض"، وشاهد خلال الجولة عدد من الانشطة حيث طالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد في التدريب إستعدادا للبطولات الدولية القادمة.