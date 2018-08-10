تعيين جيهان صالح مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولي جيهان ممدوح محمد صالح، العمل مستشارًا إقتصاديًا لرئيس مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة، إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات منذ عام 2013 بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الإسكندرية.

حصلت «جيهان» على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، بمصر، والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلاً عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الإقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الإقتصادي.