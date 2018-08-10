بالفيديو – مانشستر يونايتد يفتتح الموسم بليستر سيتي للمرة الثانية في تاريخ «البريمير ليج»



ينطلق أقدم دوري في العالم ، الدوري الإنجليزي في التاسعة مساء اليوم بمباراة تجمع مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي على ملعب "اولد ترافورد " في إفتتاح الموسم رقم 27 في عصر "البريمير ليج" .

بقيادة جوزيه مورينيو يسعى مانشستر يونايتد إلى الخروج من الأجواء المشتعلة في أروقة النادي بعد موسم إنتقالات لم ينجح فيه النادي في ضم أي لاعب من أهدافه التي حددها ، اما ليستر بقيادة الفرنسي كلود بويل فيسعى إلى تحقيق أول مفاجأت الموسم بالفوز في قلب "أولد ترافورد"



المباراة الإفتتاحية للدوري لكلا الفريقين ، ستكون بمثابة نقطة إنطلاق حقيقية للموسم ، في لقاء يتكرر للمرة الثانية ضمن إفتتاحيات الموسم في تاريخ لقاءات الفريقين

بداية موسم 1998-1999 ، شهدت لقاء للفريقين في الجولة الأولى مثلما سيحدث مساء اليوم ، اللقاء إنتهى بالتعادل 2-2 في أولد ترافورد ، ليصبح بمثابة بداية محبطة لفريق المدرب السير اليكس فيرجسون.



