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بالفيديو – مانشستر يونايتد يفتتح الموسم بليستر سيتي للمرة الثانية في تاريخ «البريمير ليج»

محمد كمال
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 2:02 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 2:02 ص


ينطلق أقدم دوري في العالم ، الدوري الإنجليزي في التاسعة مساء اليوم بمباراة تجمع مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي على ملعب "اولد ترافورد " في إفتتاح الموسم رقم 27 في عصر "البريمير ليج" .
بقيادة جوزيه مورينيو يسعى مانشستر يونايتد إلى الخروج من الأجواء المشتعلة في أروقة النادي بعد موسم إنتقالات لم ينجح فيه النادي في ضم أي لاعب من أهدافه التي حددها ، اما ليستر بقيادة الفرنسي كلود بويل فيسعى إلى تحقيق أول مفاجأت الموسم بالفوز في قلب "أولد ترافورد"

المباراة الإفتتاحية للدوري لكلا الفريقين ، ستكون بمثابة نقطة إنطلاق حقيقية للموسم ، في لقاء يتكرر للمرة الثانية ضمن إفتتاحيات الموسم في تاريخ لقاءات الفريقين
بداية موسم 1998-1999 ، شهدت لقاء للفريقين في الجولة الأولى مثلما سيحدث مساء اليوم ، اللقاء إنتهى بالتعادل 2-2 في أولد ترافورد ، ليصبح بمثابة بداية محبطة لفريق المدرب السير اليكس فيرجسون.



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