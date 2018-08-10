تشاميسا يطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

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أعلن زعيم المعارضة في زيمبابوي نيلسون تشاميسا، اليوم الجمعة، عن تقدمه بطعن قانوني أمام المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال زعيم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض في تغريدة على موقع تويتر: "قدم فريقنا القضائي بنجاح أوراقنا للمحكمة. ولدينا قضية وسبب جيدان".

وتأتي هذه الخطوة بعدما خسر تشاميسا، 40 عاما، انتخابات 30 يوليو الماضي بفارق ضئيل أمام الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا.

وأظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن منانجاجوا فاز بـ50.8% من الأصوات يليه تشاميسا بـ44.3%.

ولكن تشاميسا زعم أنه فاز بـ56% من الأصوات واصفا الانتخابات بـ"المزورة وغير القانونية وغير الشرعية".