ميركل تقوم بزيارة غير رسمية لإسبانيا غدا السبت

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تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا السبت، إلى أسبانيا في زيارة غير رسمية تجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز.

تبحث ميركل مع المسؤولين الأسبان خلال الزيارة التي تستمر يومين موضوع الهجرة إلى أوروبا.

تعد إسبانيا أول دولة بالاتحاد الأوروبي تعقد معها ألمانيا يوم الاثنين الماضي، اتفاقا بشأن إعادة طالبي اللجوء.

وقال بيان للحكومة الإسبانية اليوم الجمعة، إن موضوع الهجرة أثبت وجود "نهج مشترك" بين كل من مدريد وبرلين.

يتم اللقاء وفقا لبيانات الحكومة أيضا بمنطقة زراعية تابعة لبلدة ألمونته الواقعة داخل المنتزه الوطني "دونيانا" على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب غربي إشبيلية حيث يقضي الاشتراكي سانشيز حاليا أيام عطلة بين أفراد أسرته.

وتبحث ميركل وسانشيز، فضلا عن موقف اللاجئين في أوروبا، موضوعات آنية أخرى منها العلاقات الثنائية وموضوعات أوروبية تشمل تعميق العلاقات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي وتوطيد اتحاد العملة الأوروبية.

وقالت بيانات رسمية ألمانية إن المستشارة الألمانية تعتزم أخذ الوقت الكافي خلال الزيارة أيضا للتعرف على جمال هذه المنطقة التي تعد محمية طبيعية.

تبلغ مساحة المحمية الطبيعية الهائلة في كوستا دي لا لوز 130 ألف هكتار.