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«المالية»: صرف رواتب الموظفين منتصف الشهر بمناسبة عيد الأضحى


نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 4:44 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 4:44 م

أصدرت وزارة المالية قرارًا، بصرف رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة، وكذلك «صرف النفقة» عن شهر أغسطس يوم الخميس 16 من الشهر الحالي، ورواتب شهر سبتمبر يوم الخميس 20 من الشهر نفسه، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حسب بيان للوزارة اليوم.

وأصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018، ينظم صرف المستحقات للعاملين في الشهرين.

ووجه الكتاب الدوري، مسئولي الإدارات المالية بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين، بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.


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