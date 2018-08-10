الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة «الحرية والحياة»

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة، اليوم الجمعة، في فعاليات جمعة «الحرية والحياة لغزة» ضمن الجمعة الـ 20 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة، التي ستنطلق بعد عصر اليوم، في مخيمات العودة شرقي حدود القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأكدت الهيئة، على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة، رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتأتي الدعوة للمشاركة في جمعة «الحرية والحياة»، بعد إعلان مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن اتفاق جديد للتهدئة بوساطة مصرية مع إسرائيل في قطاع غزة ابتداءً من منتصف الليلة بعد توتر استمر يومين.

وبلغ إجمالي عدد قتلى مسيرات العودة منذ انطلاقها، في الثلاثين من مارس الماضي إلى 158 فلسطينيًا، ونحو 17 ألف جريح.