«التنمية المحلية»: السيسي وجه بإعادة دراسة المنظومة الجديدة للقمامة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الوزارة بإعادة دراسة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذ المنظومة في كافة محافظات مصر.



وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الوزارة شكلت مجموعات عمل للمحافظات لدراسة الأمر، وعقدت مجموعة العمل الأولى اجتماعها الأول الخميس، بحضور كافة الجهات المعنية بملف البيئة والقمامة في مصر، موضحًا أن هذه المجموعة تشمل محافظات الغربية وكفر الشيخ والشرقية والسويس وبني سويف والإسماعيلية وبورسعيد.



وذكر أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن لمراحل المنظومة الجديدة من جمع القمامة والنقل والترحيل والمعالجة والدفن الصحي الآمن، بالإضافة إلى العمالة الحالية والاحتياجات من العمالة في المحافظة ضمن المنظومة الجديدة، والآلات والمعدات الحالية وكفاءة تشغيلها ومحطات الفرز وكفاءتها الإنتاجية وحاجتها للعمل بكامل طاقتها للاستيعاب مخلفات المحافظات السبع.



وأوضح أن الاجتماع ناقش كيفية القضاء على المقالب العشوائية، مشيرًا إلى حاجة الدولة لبنية تحتية من محطات فرز وسيطة ومدافن صحية آمنة وإغلاق مقالب تمثل ظاهرة سلبية عبر عشرات السنوات.



وأشار إلى استهداف الوزارة في الوقت الحالي للوصول بكفاءة الجمع السكني بالوضع الراهن إلى 80% بدلًا من 45 حاليًا، خلال 6 أشهر على مستوى الجمهورية بالكامل، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية ورفع نسبة التخلص الآمن من المخلفات إلى 50%.



