حبس موظف بتعليم المنيا بتهمة التزوير في محررات رسمية

أمر المستشار محمد جمال، مدير نيابة مغاغة بحبس موظف 4 أيام بتهمة التزوير في محررات رسمية.



تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومة من العقيد إيهاب زكريا مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، تفيد قيام «أحمد. ب. ر»، 35 سنة، موظف بالإدارة التعليمية بمغاغة، ومقيم مغاغة، بتزوير 3 قرارات للقومسيون الطبي اللجنة الفرعية بالمنيا تابعة لهيئة التأمين الصحي بالمنيا بإجازة مرضية مدة كل قرار شهرين حتى يتمكن من الحصول على قرار 259 العجز الكلي لصرف أجر كامل على خلاف الحقيقة.



وأكدت تحريات المقدم باسم مصطفى مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بصحة الواقعة، تم تقنين الإجراءات القانونية، وضبط المتهم بمسكنه.



وتبين أنه في إجازة مرضية وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب وقائع تزوير 3 محررات رسمية منسوبة للجنة القومسيون الطبي بهيئة التأمين الصحي باللجنة الفرعية بالمنيا بحصوله في كل قرار على شهرين إجازة حتى يتمكن من التحايل على القانون وتطبيق القرار رقم 259 لسنة 1995 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والتى يمنحه على إثرها أجره كاملا طوال فترة مرضه حتى تستقر حالته دون تحديد سقف زمني مهما كانت فترة علاجه حتى يشفى، وفي حالة العجز الكامل يظل في إجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية وله الحق في صرف كافة مستحقاته كأنه يعمل بالخدمة.



وأشار إلى أنه قام بالتعرف على أحد الأشخاص يقوم بتزوير تلك القرارات بشأن الإجازات مقابل 1000 جنيه عن كل قرار مدته شهرين وأنه تحصل على ٣ قرارات بإجازة 6 شهور متواصلة بدأت من يوم 28/2/2018 وحتى 28/8/2018، وتقديم تلك القرارات المزورة المنسوب صدورها من هيئة التأمين الصحي إلى الإدارة التعليمية بمغاغة، مما أدى إلى احتساب الإجازات المرضية لصالحه بدون وجه حق.