تقرير - كورت زوما يعيد ذكريات الإستثناء في الدوري الإنجليزي

اعلن ايفرتون الإنجليزي عن التعاقد مع الفرنسي كورت زوما لاعب تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد .

إعلان ايفرتون عن الصفقة جاء بعد يوم من إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية ، وذلك بعدما حصل ايفرتون على إستثناء لضم اللاعب الفرنسي بعد تعثر تثبيت أسمه في كشوفات الإتحاد الإنجليزي أمس قبل غلق باب الإنتقالات .

"التوفيز" اعلن عن الصفقة بعد غلق الباب بـما يقارب 24 ساعة ، الأمر الذي جعل المتابعين يستغربون كون باب الإنتقالات قد أغلق بالأمس .

لكن في عالم البريمير ليج هناك ماهو أغرب من واقعة زوما في الإنتقالات ، سنتعرف علي اثنين مشابهتين لها في السطور القادمة .

1- واقعة بنجاني مواري واري

النجم الزيمبابوي تألق مع بورتسموث في الجزء الأول منذ إنضمامه إليه قادماً من اوكسير الفرنسي في 2006 ، ليطلب مانشستر سيتي ضمه في يناير 2008 ، وبعدما أتفق المسئولين في الناديين على الصفقة في أخر يوم من الإنتقالات الصيفية ، خلد بنجاني للنوم إستعداداً للسفر إلى مدينة مانشستر ، لكنه أستغرق في النوم لتضيع عليه رحلتين بالطائرة ويتم إغلاق سوق الإنتقالات بدون إتمام إنتقاله بعدما فشل مسئولي السيتي في الوصول إليه .

لاحقاً تم تدارك الأمر ، وحصل مانشستر سيتي على إستثناء لضم اللاعب الذي لم يقدم الكثير مع مانشستر سيتي ليرحل في إعارة إلى ساندرلاند قبل أن يرحل نهائياً في 2010 إلى بلاكبيرن روفرز .

2- واقعة اندريه ارشافين

بعد تألقه في يورو 2008 مع منتخب روسيا ، أبدت اندية كبيرة في أوروبا رغبتها في ضم اندريه ارشافين لاعب زينيت الروسي ، لكن ارسنال الإنجليزي هو من فاز بخدماته في يناير 2009 .

بعد إتفاق الناديين على الصفقة وصل ارشافين إلى لندن لإتمام الأمور الخاصة ، لكن يوم 31 يناير 2009 شهد طقس سيء للغاية حيث تهاطلت الثلوج على العاصمة لندن لتوقف كافة أشكال الأنشطة في البلاد بما فيها البنوك والملاعب والمدارس وغيرها ، لتتوقف الصفقة قبل أن يحصل ارسنال على إستثناء لضم اللاعب .