الحزب الحاكم في السودان يعلن «البشير» مرشحا له في انتخابات الرئاسة

أعلن الحزب الحاكم في السودان، عن ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.