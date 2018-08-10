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الحزب الحاكم في السودان يعلن «البشير» مرشحا له في انتخابات الرئاسة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 2:36 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 2:36 م

أعلن الحزب الحاكم في السودان، عن ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.


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