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تطلق وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" قبل ظهر غد السبت، مسبارا فضائيا يدخل لأول مرة إلى الغلاف المحيط بالشمس.

وقالت الوكالة إن المسبار المسمى "باركر سولار بروب" محمي بطبقة قوية من الكربون يصل سمكها إلى 12 سنتيمترا تجعله يتحمل درجات من الحرارة والإشعاع لم يتحملها مسبار فضائي من قبل.

ومن المقرر ان يتجه المسبار، الذي يصل وزنه حوالي 700 كيلوجرام، الى الشمس، بعد اطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا.

ويقطع المسبار مسافة قدرها 2ر6 مليون كيلومتر تقريبا - وفقا لما أعلنته الوكالة - ليقترب من النجم الذي تتضمنه مجموعتنا الشمسية ويقوم بفحص أجواء هذا النجم (الشمس).

ويرجو علماء ناسا من هذه المهمة التي تستمر حتى 2025 الحصول على معلومات عن طريقة العمل الوظيفي للنجوم.