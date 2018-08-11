الاتحاد الإماراتي يعتذر عن الأحداث المؤسفة في ودية ماليزيا

قدم اتحاد الإمارات لكرة القدم اعتذاره عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة الودية بين منتخب الإمارات الأولمبي ونظيره الماليزي ضمن استعدادات الأبيض لدورة الألعاب الآسيوية 2018 والتي ستقام في أندونيسيا في الفترة ما بين 10 أغسطس وحتى 2 سبتمبر.

وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة عراكاً بين لاعبي الفريقين أدى إلى إيقافها، ليصدر الاتحاد الإماراتي مباشرة بياناً يأسف به لما آلت إليه الأمور قال فيه:تابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مادار من أحداث مؤسفة خلال المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الأولمبي أمام نظيره منتخب ماليزيا بكوالالمبور يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس 2018 في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد" التي ستقام في اندونيسيا للفترة من 10 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2018 .

ويبدي اتحاد الكرة أسفه ورفضه للأحداث التي رافقت المباراة والتي كان المتسبب الرئيسي فيها اللاعب محمد خلفان الحراصي والتي لا تمت بصلة بالأخلاق والروح الرياضية التي دائماً ما تكون شعاراً لكل منتخباتنا الوطنية وأنديتنا خلال كافة المباريات سواء الرسمية أو الودية وبمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية .

وبناء على التقرير الأولي المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي تقرر ابعاد اللاعب محمد خلفان الحراصي من قائمة المنتخب المشارك في "الآسياد" وإحالته للجان المختصة باتحاد الكرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب لوائح الاتحاد .