الجيش اليمني: مقتل 15 حوثيا بقصف مدفعي وجوي في مأرب

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الخميس، بمقتل 15 عنصرًا من الحوثيين وإصابة 22 آخرين بقصف بمحافظة مأرب (173 كيلو مترا شمال شرق صنعاء).



ونقل بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثالثة عن مصدر عسكري قوله، "إن 15 عنصرا من مليشيات الحوثي قتلوا وجرح 22 آخرون بجروح بالغة، إثر غارات مركزة لطيران تحالف دعم الشرعية تزامنت، مع قصف مدفعي عنيف للجيش الوطني".



وأضاف المصدر، أن القصف "استهدف مواقع المليشيا الحوثية في قرية(على ربيع) في جبهة صرواح بالقرب من مركز المديرية".



وأشار المصدر إلى "أن الغارات والقصف المدفعي الكثيف خلف كذلك خسائر في العتاد والآليات".