مصدر بنيابة البحيرة ينفي اعتراف «الراهب المشلوح» بقتل الأنبا أبيفانوس

نفى مصدر موثوق بنيابة وادي النطرون برئاسة، المستشار وائل بكر، ما تردد حول اعتراف الراهب المتجرد أشعياء المقاري بقتل الأنبا أبيفانوس أسقف ورئيس دير مقار.

وأوضح المصدر، أن أشعياء متحفظ عليه للتحقيق معه، في واقعة محاولته الانتحار بالسم، ولم يتم انتهاء التحقيق معه حتى الآن.

وتنتظر النيابة، شفاء الراهب فلتاوس المقاري، الذي أقدم على الانتحار، وقطع شراينه، وهو الآن بالعناية المركزة بمستشفى «أنجلو أمريكان» بالزمالك، حتى يتم استجوابه أيضًا، حول أسباب قدومه على الانتحار.

وأكد المصدر، أن القضية برمتها سوف يتم تحويلها لنيابة الاستئناف بالإسكندرية، حيث أمر المستشار ناصر دهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بإرسال القضية إلى نيابة الاستئناف لاستكمال التحقيقات.