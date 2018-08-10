طيارون ألمان يشاركون في أكبر إضراب بتاريخ شركة «ريان إير»

من المقرر أن ينضم طيارون ألمان في شركة «ريان إير» للطيران إلى أكبر إضراب للطيارين في تاريخ شركة الطيران منخفض التكلفة، اليوم الجمعة.



وتم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة في جميع أنحاء أوروبا تحسبًا لتوقف الخدمات لمدة 24 ساعة، حيث من المقرر أن يشارك أيضا طيارون من بلجيكا والسويد وأيرلندا وهولندا.



وتشكل عمليات الإلغاء حوالي سدس الرحلات الجوية المقررة اليوم الجمعة والبالغ عددها ألفين و400 رحلة، وسيتأثر بذلك نحو 55 ألف مسافر.



وسيكون معظم المتأثرين (حوالى 42 ألفا) في ألمانيا، حيث يبدأ الإضراب، الذي يأتي في ذروة موسم العطلة الصيفية، الساعة 0301 من صباح اليوم الجمعة (0101 بتوقيت جرينتش).



وسيكون لدى الركاب المتأثرين خيار إعادة جدولة رحلاتهم بدون مقابل أو استعادة أموالهم. ولن تعوض "ريان إير" الركاب بأكثر من ذلك.



والأشخاص الوحيدون الذين لن يتأثروا بإلغاء رحلات "ريان إير" في ألمانيا هم أولئك الذين يسافرون من وإلى مطار كارلسروه / بادن – بادن، حيث لا يشارك الطيارون هناك في الإضراب، الذي دعت إليه نقابة الطيارين "فرا أينجون كوكبيت" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



ويطالب الطيارون وطواقم الضيافة بعقود جديدة تتضمن أجورًا وظروف عمل أفضل.