«معلومات الوزراء» ينفى تنازل «القابضة للصناعات الكيماوية» عن الأرض المملوكة لـ«القومية للأسمنت» لتسديد مديوناتها

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, عدم صحة ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تنازل "القابضة للصناعات الكيماوية" عن الأرض المملوكة لـ "القومية ‏للأسمنت" لتسديد مديوناتها البالغة 3.5 مليار جنيه وذلك لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وأشار المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أن ديون الشركة القومية للأسمنت قيد الدراسة والتفاوض, ولا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن التنازل عن الأرض المملوكة للشركة لصالح أي جهة, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم البدء مؤخرًا في التفاوض مع جميع الجهات الحكومية الدائنة للشركة القومية للأسمنت، ومن بينها بنك الاستثمار القومي، وشركات الغاز والكهرباء، وذلك لتسوية مديونيتها.

وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.