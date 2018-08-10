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ثلاثي الإسماعيلي جاهزون لموقعة الكويت الكويتي

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 3:08 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 3:08 م

أكد مجدي الباز طبيب الإسماعيلي، على جاهزية ثلاثى الفريق الأول محمود متولى ومحمد مجدى و وجيه عبد الحكيم، ومشاركتهم بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الكويت الكويتى.

وأوضح الباز، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، ان اللاعبين تماثلوا للشفاء، وشاركوا بتدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي.

وانتظم لاعبي الدراويش فى تدريبات فريقهم أمس الخميس، بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التى لحقت بهم فى الفترة الماضية.

ويواصل الدراويش إستعداداته فى الوقت الحالى لمواجهة النادى الكويتى مساء الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار ذهاب دور الـ 32 بكأس العرب للأندية الأبطال.

علي الجانب الآخر ، من المنتظر ان يغيب محمد هاشم مدافع الفريق عن اللقاء، وذلك لعدم تماثله للشفاء بشكل كامل بعد تعرضه لمزق فى العضلة الخلفية خلال المباراة الافتتاحية أمام النادي الأهلى في بداية الموسم الجارى.


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